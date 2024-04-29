Пушков заявил, что США нацелены на долгосрочную «ледяную войну» с Россией

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Сейчас США настроены на долгосрочную «ледяную войну» с РФ. Американский бизнесмен Илон Маск прав, говоря, что такая война с учетом мощи Штатов и потенциала России может длиться десятилетиями.
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