Пушков заявил, что США нацелены на долгосрочную «ледяную войну» с Россией

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Сейчас США настроены на долгосрочную «ледяную войну» с РФ. Американский бизнесмен Илон Маск прав, говоря, что такая война с учетом мощи Штатов и потенциала России может длиться десятилетиями.