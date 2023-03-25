Жительница Элисты понесла наказание за оскорбительный комментарий в соцсети

В результате мониторинга социальных сетей прокуратурой города Элисты установлено, что в соцсети «ВКонтакте» женщина сделала комментарий и публикацию трех видеозаписей, направленных на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку.
В результате мониторинга социальных сетей прокуратурой города Элисты установлено, что в соцсети «ВКонтакте» женщина сделала комментарий и публикацию трех видеозаписей, направленных на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку.
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