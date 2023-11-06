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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Названа опасность войны Израиля в секторе Газа для мировой экономики: глобальная рецессия

Война на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальную рецессию, считают эксперты с Уолл-стрит. Их страхи усиливают риски, связанные с российско-украинским конфликтом, и ростом “вероятности рецессии в Европе и США”.

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