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Военное обозрение

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Пять происшествий — одна кампания?

Пять происшествий — одна кампания?

Пять происшествий на оборонных предприятиях Европы сложились в тревожный ряд, но материалы следствия пока не складывают их в одну операцию.

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