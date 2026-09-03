Пять происшествий — одна кампания?

Пять происшествий на оборонных предприятиях Европы сложились в тревожный ряд, но материалы следствия пока не складывают их в одну операцию.
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ребята,не уподобляйтесь хохлам,флаг-это не одежда..