Новые Известия

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Преступная экономия: чиновники хотят заменить вторых пилотов на виртуальных

Преступная экономия: чиновники хотят заменить вторых пилотов на виртуальных

Несколько дней назад «Новые Известия» сообщили неприятную новость о том, что командиру самолета, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, стало плохо прямо во время полета, и второй пилот принял решение экстренно посадить самолет в Омске.

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