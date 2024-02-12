Женщина 6 лет прожила с мужем, а потом выяснила, что это совсем другой человек и шпионит за ней по заданию

Лиза Джонс случайно наткнулась на паспорт партнера, с которым прожила 6 лет. Женщина хотела просто посмеяться над неудачным фото в документах, но с удивлением обнаружила, что в паспорте значится другое имя.
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