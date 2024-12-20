Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

Калужский губернатор исполнит мечты еще четверых детей, оказавшихся в трудной ситуации

Калужский губернатор исполнит мечты еще четверых детей, оказавшихся в трудной ситуации

Губернатор Калужской области Владислав Шапша Вновь поработает Дедом Морозом. В регионе продолжается благотворительная новогодняя акция, в ходе которой представители власти, ведомств, учреждений снимают с ёлок шары с номерами, в которых написаны желания детей, оказавшихся в трудной ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх