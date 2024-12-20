Калужский губернатор исполнит мечты еще четверых детей, оказавшихся в трудной ситуации

Губернатор Калужской области Владислав Шапша Вновь поработает Дедом Морозом. В регионе продолжается благотворительная новогодняя акция, в ходе которой представители власти, ведомств, учреждений снимают с ёлок шары с номерами, в которых написаны желания детей, оказавшихся в трудной ситуации.
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