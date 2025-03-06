В Московской области готовят закон о штрафах за склонение к аборту

Такая разновидность административной ответственности уже есть в двух десятках регионов России.Административное наказание за склонение к аборту уже действует в 19 регионах России, теперь и подмосковные законотворцы приступили к работе над соответствующими поправками.
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