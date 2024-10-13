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Венесуэлец Гуарирапа из ЦСКА — о погоде Москве: «Очень холодно, я страдаю. А россияне вообще ничего не чувствуют»

Венесуэлец Гуарирапа из ЦСКА — о погоде Москве: «Очень холодно, я страдаю. А россияне вообще ничего не чувствуют»

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа поделился впечатлениями от осени в России.Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа поделился впечатлениями от осени в России.

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