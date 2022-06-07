В Оренбурге сотрудник полиции и член Общественного совета провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма в Учетно-финансовом техникуме

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оренбурга на 2019 - 2024 годы» при поддержке управления молодежной политики города Оренбурга состоялась встреча члена Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское», руководителя Ассоциации НМОО ОО «ВМЕСТЕ» Екатерины Раковой и старшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизма УМВД России по Оренбургской области Ивана Чупрынина со студентами Учетно-финансового техникума.
Популярные статьи
- Расчеты ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе специальной военной операции обеспечивают защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения
- Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции
- Российские военнослужащие организовали раздачу гуманитарной помощи жителям освобожденного Красного Лимана
Свежие комментарии