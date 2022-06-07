В Оренбурге сотрудник полиции и член Общественного совета провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма в Учетно-финансовом техникуме

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оренбурга на 2019 - 2024 годы» при поддержке управления молодежной политики города Оренбурга состоялась встреча члена Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское», руководителя Ассоциации НМОО ОО «ВМЕСТЕ» Екатерины Раковой и старшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизма УМВД России по Оренбургской области Ивана Чупрынина со студентами Учетно-финансового техникума.