Украинские БПЛА атаковали многоквартирный дом и городской парк в Энергодаре

Украинские беспилотники атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Под удар попали многоквартирный дом и городской парк, сообщил 13 сентября глава города Максим Пухов.
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