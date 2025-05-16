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Свидание с завышенными ценами: в Москве вынесен приговор 15 фигурантам дела банды консуматорш

Свидание с завышенными ценами: в Москве вынесен приговор 15 фигурантам дела банды консуматорш

Следователи допросили 25 потерпевших и провели обыски в более десятка мнимых кафе.В Москве 15 фигурантам дела банды консуматорш (девушка, которая профессионально общается с клиентами клубов, баров и ресторанов, получая процент от их заказов в заведении) вынесен приговор.

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