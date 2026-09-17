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Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен (в асимметричном платье) посетили официальный приём

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен (в асимметричном платье) посетили официальный приём

Князь Монако Альбер II и его супруга, княгиня Шарлен, вместе вышли в свет. Супруги посетили официальный приём в рамках 10-го съезда Сети малых европейских национальных обществ Красного Креста (SENS), местный комитет которого они оба возглавляют.

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