15 причин только ради которых надо вернуть СССР

Юрий Пережогин

Понапрасну здесь в комментал мечут "икру" ссср-фобы и ссср-филы. "Собака зарыта" не там, где они видят, а гораздо глубже. Аббревиатура СССР - утопия, созданная тупыми, недалёкими идиотами, либо тёмными силами, нечистью! И сегодня, после просмотра и анализа прошлого бытия ссср, можно по последствиям понять всю утопичность большевиков с комуняками. Даже Сталин, при всём к нему уважению, поучаствовал по созданию НАЦИОНАЛЬНОСТИ и РЕСПУБЛИК, вместо обычных губерний, о которых, кстати, упоминал ещё Жириновский. Комунякам недосуг было вспомнить о легенде строительства Вавилонской башни, и почему она так и не была построена, причина таже что и у комуняк - республики и национальности. Я уже не раз людям говорил, что мы, якобы, человечество, на самом деле ни есть человеки, и даже не разумные, а просто, умные животные, в телах человеческих. Истинный ЧЕЛОВЕК - должен быть Разумным, и лишённый какой-либо национальности! Но, увы! Мы живём как животные, грызёмся друг с другом, убиваем друг друга, границы метим, как и животные даже религии грызутся друг с другом, отсюда и деградация, поэтому Господь отвернулся от такого псевдо-человечества. Уже тогда, в древней Руси, русы задумались по поводу человеко-подобию, а о бого-подобия, считалось кощунством. Но, куда там! Сегодня все, почти, криво поняли первую главу Бытия о сотворения ЧЕЛОВЕКА по подобию и образу, не поняв, что речь в Писании не о нас, а о Адаме-Кадмоне (Властителя Вселенной). РУССКИЕ - это не национальность, это духовное состояние, наднацинальное. Ступень духовности более выше, чем у животной национальности! Потому и было продумано Богами Вселенной, чтобы именно в России было проявление нового ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Как в Откровениях Иоанна сказано: кого люблю, того и мучаю! То есть, даю испытание! Так что, не о ссср-е надо думать, как старые грабли с динамитом, а о социальной РОССИИ НОВОЙ без всяких РЕСПУБЛИК и НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, все должны говорить и изучать только на русском языке. Для начала границы надо срочно закрыть, а визовый режим должен быть минимальным и в котором не должны быть Ср. Азия с Кавказом. Кто-нибудь задумывался там на высокой вершине власти России, почему в Белоруссии жизнь белоруссов намного лучше, чем у россиян?