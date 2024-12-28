ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Изосов
    Азерботы врагт России изначально! Что здесь не понятно и чего обсуждать!?Платить и каяться...
  • Ингерман Ланская
    ишь как тебя с последнего стакана бормотухи то пронесло...15 причин только ...
  • Ингерман Ланская
    пОпов, почитай -ка своего другана - от райки - у мальца окончательно крышу снесло ...если так его понесёт, то он буде...15 причин только ...

15 причин только ради которых надо вернуть СССР

15 причин только ради которых надо вернуть СССР

Конечно, жизнь в Советском Союзе была не идеальной, было очень много хорошего, но были незначительные трудности, но они не идут ни в какое сравнение с нонешними проблемами .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Пережогин
Понапрасну здесь в комментал мечут &quot;икру&quot; ссср-фобы и ссср-филы. &quot;Собака зарыта&quot; не там, где они видят, а гораздо глубже. Аббревиатура СССР - утопия, созданная тупыми, недалёкими идиотами, либо тёмными силами, нечистью! И сегодня, после просмотра и анализа прошлого бытия ссср, можно по последствиям понять всю утопичность большевиков с комуняками. Даже Сталин, при  всём к нему уважению, поучаствовал по созданию НАЦИОНАЛЬНОСТИ и РЕСПУБЛИК, вместо обычных губерний, о которых, кстати, упоминал ещё Жириновский. Комунякам недосуг было вспомнить о легенде строительства Вавилонской башни, и почему она так и не была построена, причина таже что и у комуняк - республики и национальности. Я уже не раз людям говорил, что мы, якобы, человечество, на самом деле ни есть человеки, и даже не разумные, а просто, умные животные, в телах человеческих. Истинный ЧЕЛОВЕК - должен быть Разумным, и лишённый какой-либо национальности! Но, увы! Мы живём как животные, грызёмся друг с другом, убиваем друг друга, границы метим, как и животные даже религии грызутся друг с другом, отсюда и деградация, поэтому Господь отвернулся от такого псевдо-человечества. Уже тогда, в древней Руси, русы задумались по поводу человеко-подобию, а о бого-подобия, считалось кощунством.  Но, куда там! Сегодня все, почти, криво поняли первую главу Бытия о сотворения ЧЕЛОВЕКА по подобию и образу, не поняв, что речь в Писании не о нас, а о Адаме-Кадмоне (Властителя Вселенной). РУССКИЕ - это не национальность, это духовное состояние, наднацинальное. Ступень духовности более выше, чем у животной национальности! Потому и было продумано Богами Вселенной, чтобы именно в России было проявление нового ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Как в Откровениях Иоанна сказано: кого люблю, того и мучаю! То есть, даю испытание! Так что, не о ссср-е надо думать, как старые грабли с динамитом, а о социальной РОССИИ НОВОЙ без всяких РЕСПУБЛИК и НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, все должны говорить и изучать только на русском языке. Для начала границы надо срочно закрыть, а визовый режим должен быть минимальным и в котором не должны быть Ср. Азия с Кавказом.  Кто-нибудь задумывался там на высокой вершине власти России, почему в Белоруссии жизнь белоруссов намного лучше, чем у россиян?
Ответить
44 мин.
Ингерман Ланская
пОпов, почитай -ка своего другана - от райки - у мальца окончательно крышу снесло ...если так его понесёт, то он будет скоро равен тебе в совковом бреду
Ответить
39 мин.
Ингерман Ланская
ишь как тебя с последнего стакана бормотухи то пронесло...
Ответить
38 мин.

Картина дня

наверх