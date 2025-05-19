Жительницу Хабаровского края оштрафовали за мат в мессенджере

Административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей было назначено судом в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края в отношении женщины за оскорбления в мессенджере, 19 мая сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
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