Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Участники группы «Катюша» Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту, где выступили с концертом для военнослужащих, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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