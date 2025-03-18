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Российские военные выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области

Российские военные выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области.

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