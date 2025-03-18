Российские военные выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области.