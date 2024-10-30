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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

Пугачева призналась в любви к сплетням о своей семье после интервью Кравец

Певица Алла Пугачева призналась в любви к сплетням о своей семье. Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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