Пугачева призналась в любви к сплетням о своей семье после интервью Кравец

Певица Алла Пугачева призналась в любви к сплетням о своей семье. Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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