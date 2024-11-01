Лавров заявил о двойных стандартах Турции по Украине

Позиция властей Турции, которые поставляют Украине оружие для убийства российских военных и мирных граждан, но официально заявляют о готовности к посредничеству в мирном урегулировании, вызывает недоумение, заявил в интервью изданию Hurriyet министр иностранных дел России Сергей Лавров.