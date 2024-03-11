FT: Евросоюз намерен летом передать Киеву до €3 млрд от реинвестирования российских активов

Евросоюз рассматривает возможность передать Украине от €2 млрд до €3 млрд, собранных за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов, которыми управляет международный депозитарий Euroclear.
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