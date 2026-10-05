Мендель обвинила Зеленского в ведении видеоблога вместо защиты украинцев

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала главу киевского режима за то, что тот, по её мнению, занимается ведением видеоблога вместо реальной защиты граждан Украины.
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