Полностью беспилотные КамАЗы поедут по дорогам в 2028 году

Нужно убедиться, что автономной системе не требуется вмешательство оператораГлавный конструктор инновационных автомобилей ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко сообщил, что запуск грузовиков КамАЗ в полностью беспилотном режиме ожидается в 2028 году.