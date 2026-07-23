Полностью беспилотные КамАЗы поедут по дорогам в 2028 году

Нужно убедиться, что автономной системе не требуется вмешательство оператораГлавный конструктор инновационных автомобилей ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко сообщил, что запуск грузовиков КамАЗ в полностью беспилотном режиме ожидается в 2028 году.
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