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11 декабря: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

11 декабря: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

11 декабря – 345 день года, до Нового года осталось 20 дней. Какие праздники отмечают в этот день? Как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы 11 декабря? Подробности читайте в материале Тульской службы новостей.

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