Ferrari вынашивает план по воскрешению культового F40

Итальянский автопроизводитель может воскресить культовый суперкар F40. С таким заголовком вышла новость в издании «Top Gear», в котором работающий на издание независимый художник представил, как будет выглядеть такой автомобиль.
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