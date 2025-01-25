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Парламентская газета

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Сенатор Пушков: Поддержка Украины не является приоритетом для Трампа

Сенатор Пушков: Поддержка Украины не является приоритетом для Трампа

Поддержка Украины не является приоритетом для президента США Дональда Трампа, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя решение США приостановить на 90 дней помощь другим странам.

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