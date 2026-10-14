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От фото назначения до заказа: Lab4U подключила ИИ к каталогу анализов

Пользователю больше не обязательно вручную искать каждое исследование на сайте лаборатории. Он может загрузить фотографию назначения врача или обычными словами описать, что хочет проверить, а ИИ-агент Lab4U подберет нужные позиции и соберет готовую корзину.

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