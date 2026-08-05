Итальянские партии раскололись из-за военной помощи Украине

В Италии усилились политические разногласия по вопросу военной поддержки Украины. Бывший премьер-министр и лидер партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте выразил сомнения в необходимости дальнейших поставок вооружений Киеву.
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