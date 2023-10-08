Востоковед Сатановский оценил возможных военных противников Израиля

Global Look Press/Ilan Assayag/JINI Ученый-востоковед, политолог, кандидат экономических наук, профессор, основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский рассказал в интервью "Известиям" о возможных союзниках и противниках Израиля в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта и ведения боевых действий сразу на нескольких фронтах.