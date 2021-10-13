СССР-Россия

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Грузины: «Лучше мы примем ислам, лишь бы России тут не было»

Грузины: «Лучше мы примем ислам, лишь бы России тут не было»

Спецкор «КП» Дарья Асламова отправилась в Тбилиси и увидела там страшноеСпецкор «КП» Дарья Асламова в Тбилиси.

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Мария
Бедолаги не могут определиться, под кого им лечь. Европейцы хреновы.
Екатерина
Грузия неоднократно запускала бумеранг, публично оскорбляя Россию, русский народ и даже нашего президента. Танцуйте грузины свои танцы, пейте свои вина и Боржоми, пойте красиво хором. И будет вам счастье! А про Россию забудьте! А бумеранг к вам вернется и это будет больно.
Вячеслав Даньшин
Эти дуболомы САМИ выбрали как им жить и под кого ложиться. РФ надо прекращать ВСЕ отношения и продавать всю энергетику по европейским ценам. Человеку сколько не говори, что удариться головой будет больно, пока он не ударится, он не поймёт, а в России тоже идёт тихая исламизация и тишина, пусть и грузины испытают своё счастье.
Галина Назарова
да они там без туристов из России просто разоряются......
Алексей Сафронов
Статья, как очередное подтверждение тому, что зря Россия 200 лет назад приняла грызунов за уважающий себя христианский народ и спасло их от того, к чему они сегодня превратились - в турко-ослов!
Дмитрий Марченко
каждый народ сам решает - быть ему или не быть... и не надо кого-то пытаться насильно осчастливить и помочь перейти из каменного века в социализм... думается мне что ни один русский солдат не умрет за возможность быть на земле грузину/азибаржанцу/армянину/ и т.д. по списку включая проебалтов
Галина Емельянова
Нам бы не превратиться в такой народ, не уважающий своих предков и свою религию...кто платит тот девушку танцует. Вот теперь Грузия превратилась в такую девушку.

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