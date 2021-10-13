Грузины: «Лучше мы примем ислам, лишь бы России тут не было»

СССР-РоссияПолитикаГрузины: «Лучше мы примем ислам, лишь бы России тут не было»Спецкор «КП» Дарья Асламова отправилась в Тбилиси и увидела там страшноеСпецкор «КП» Дарья Асламова в Тбилиси.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьММарияБедолаги не могут определиться, под кого им лечь. Европейцы хреновы.ЕЕкатеринаГрузия неоднократно запускала бумеранг, публично оскорбляя Россию, русский народ и даже нашего президента. Танцуйте грузины свои танцы, пейте свои вина и Боржоми, пойте красиво хором. И будет вам счастье! А про Россию забудьте! А бумеранг к вам вернется и это будет больно.Вячеслав ДаньшинЭти дуболомы САМИ выбрали как им жить и под кого ложиться. РФ надо прекращать ВСЕ отношения и продавать всю энергетику по европейским ценам. Человеку сколько не говори, что удариться головой будет больно, пока он не ударится, он не поймёт, а в России тоже идёт тихая исламизация и тишина, пусть и грузины испытают своё счастье.ГНГалина Назаровада они там без туристов из России просто разоряются......Алексей СафроновСтатья, как очередное подтверждение тому, что зря Россия 200 лет назад приняла грызунов за уважающий себя христианский народ и спасло их от того, к чему они сегодня превратились - в турко-ослов!Дмитрий Марченкокаждый народ сам решает - быть ему или не быть... и не надо кого-то пытаться насильно осчастливить и помочь перейти из каменного века в социализм... думается мне что ни один русский солдат не умрет за возможность быть на земле грузину/азибаржанцу/армянину/ и т.д. по списку включая проебалтовГалина ЕмельяноваНам бы не превратиться в такой народ, не уважающий своих предков и свою религию...кто платит тот девушку танцует. Вот теперь Грузия превратилась в такую девушку.Комментировать
Свежие комментарии