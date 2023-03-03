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Захарова назвала ложью заявления Госдепа, что Блинкен в ходе беседы с Лавровым выразил озабоченность ситуацией вокруг Пола Уилана

Захарова назвала ложью заявления Госдепа, что Блинкен в ходе беседы с Лавровым выразил озабоченность ситуацией вокруг Пола Уилана

Официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова назвала ложью заявления Госдепартамента США о том, что руководитель ведомства Энтони Блинкен во время беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил озабоченность ситуацией вокруг американца Пола Уилана, который в 2020 году был осужден в РФ за шпионаж.

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