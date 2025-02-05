Председатель СНО Державинского университета стал участником Международного форума

Председатель СНО Державинского университета, обучающийся первого курса магистратуры по направлению подготовки "Лингвистика" Данила Сорокин принял участие в XX Международном форуме лидеров студенческих научных и молодёжных организаций, приуроченном к 270-летию МГУ имени М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии