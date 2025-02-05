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Новости Тамбова

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Председатель СНО Державинского университета стал участником Международного форума

Председатель СНО Державинского университета стал участником Международного форума

Председатель СНО Державинского университета, обучающийся первого курса магистратуры по направлению подготовки "Лингвистика" Данила Сорокин принял участие в XX Международном форуме лидеров студенческих научных и молодёжных организаций, приуроченном к 270-летию МГУ имени М.

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