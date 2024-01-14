ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Может, напрасно ФРГ разбрасывается снарядами для Украины?!В Польше заявили ...
  • Леонид Ла Рошель
    Прэлэстно! Батутистка раскрыла свои "влажные мечты" - что бы она сделала, если бы была со стороны России. И в чём-то ...Захарова прокомме...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Ну да, ну да, верим, верим- зелебобик сидит и думает об укрожопии.В бундестаге заяв...

«Не было даже раненых — помогли средства радиоэлектронной борьбы»

«Не было даже раненых — помогли средства радиоэлектронной борьбы»

Казачьи подразделения в зоне СВО действуют под лозунгом «За веру, народ и Отечество». На полигонах они проводят тренировки своих разведотрядов, молятся вместе с местными жителями в храмах и давят врага в районе Клещеевки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх