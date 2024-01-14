«Не было даже раненых — помогли средства радиоэлектронной борьбы»

Казачьи подразделения в зоне СВО действуют под лозунгом «За веру, народ и Отечество». На полигонах они проводят тренировки своих разведотрядов, молятся вместе с местными жителями в храмах и давят врага в районе Клещеевки.
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