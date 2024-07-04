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Минпромторг расширил перечень авто, рекомендованных для передвижения чиновников

Минпромторг расширил перечень авто, рекомендованных для передвижения чиновников

Перечень автомобилей, рекомендованных к покупке для служебных нужд чиновников расширили. Список расширен до 40 моделей от 14 автобрендов:Перечень автомобилей, рекомендованных к покупке для служебных нужд чиновников расширили.

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