Минпромторг расширил перечень авто, рекомендованных для передвижения чиновников

Перечень автомобилей, рекомендованных к покупке для служебных нужд чиновников расширили. Список расширен до 40 моделей от 14 автобрендов:Перечень автомобилей, рекомендованных к покупке для служебных нужд чиновников расширили.
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