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Идём вперёд, освобождён Изюм. Нацики убивают «нелояльных», мы ликвидируем военных преступников

Идём вперёд, освобождён Изюм. Нацики убивают «нелояльных», мы ликвидируем военных преступников

Народная милиция Луганской Народной Республики освободила 19-тысячный город Кременная на реке Красная около её впадения в Северский Донец (формально относится к Лисичанско-Северодонецкой агломерации; Кременную называют "лёгкими Донбасса" из-за множества лесов и озёр вокруг населённого пункта), 20-тысячный железнодорожный узел Попасная (административный центр Попаснянского района, где раскопаны курганные погребения эпохи бронзы), 7-тысячный шахтёрский Новодружеск (в составе Лисичанского горсовета), посёлок городского типа Белогоровка (один из старейших населённых пунктов на Луганщине, в котором проживает много потомков сербских переселенцев; тоже входит в Лисичанско-Северодонецкую агломерацию), пгт Нижнее (ещё один н.

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