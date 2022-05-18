Джо Смит хочет реванш с Биволом: «Дмитрий – лучший полутяжеловес. Если я вынесу Бетербиева, то я хочу попробовать стать абсолютным чемпионом»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBO Джо Смит, которому в ночь на 19 июня предстоит объединительный поединок с чемпионом IBF и WBC Артуром Бетербиевым, заявил, что хочет бой против Дмитрия Бивола.