Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными людьми, в отличие от главы США Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал главу Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина умными людьми, в отличие от действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.
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