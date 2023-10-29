Израиль стал обузой для Соединенных Штатов — Кургинян

Израиль после исчезновения Советского Союза перестал быть контрбалансом и стал для Соединенных Штатов обузой, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 октября, комментируя новое обострение палестино-израильского конфликта в программе «Право знать» на тереканале «ТВЦ».