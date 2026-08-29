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Царьград

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The Wall Street Journal: США предъявят обвинения военнослужащему

The Wall Street Journal: США предъявят обвинения военнослужащему

Американские власти рассматривают обвинения против военнослужащего за использование закрытой информации для ставок на военные удары по Ирану и Венесуэле, получив более $1 млн.

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