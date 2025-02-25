Врач раскрыла неочевидное вредное свойство красного вина

Врач Гришина: красное вино размягчает эмаль и портит цвет зубов Красное вино может навредить зубам из-за большого содержания кислоты, которая размягчает эмаль, рассказала news врач-гигиенист Инна Гришина.
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