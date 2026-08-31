Матвиенко поздравила СПбГУ с началом учебного года и обратилась к первокурсникам

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила преподавателей и студентов СПбГУ с началом учебного года, отметив важность и ответственность принадлежности к этому учебному заведению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин назвал гибе...
- Запад провёл рабо...
- СМ Снаряд попавший д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым