Скуфы — ВСЁ. Теперь мужчины стремятся быть dad bod'ами, или «папочками». Дословный перевод термина dad bod — «тело папочки», он обозначает мужчин, которые годятся в отцы.
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Скуфы — ВСЁ. Теперь мужчины стремятся быть dad bod'ами, или «папочками». Дословный перевод термина dad bod — «тело папочки», он обозначает мужчин, которые годятся в отцы.