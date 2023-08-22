LADA Niva Legend признана американцами одним из самым стильных внедорожников  в мире

Внедорожник LADA Niva Legend 2023 был признан одним из самых модных в мире. На американском сайте Motor1 журналист Хуан Фелипе Муньос отметил, что в мире автомобильной индустрии наблюдается тенденция стимуляции спроса на полноприводные внедорожники.