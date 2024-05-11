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Военные новости ★ спецоперация

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«Ограничатся буферной зоной»: США не ожидают от российских войск прорыва в Харьковской области

«Ограничатся буферной зоной»: США не ожидают от российских войск прорыва в Харьковской области

Соединенные Штаты не ожидают прорыва российских войск в Харьковской области, все ограничится попыткой создания буферной зоны.

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