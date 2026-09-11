Жительница Подмосковья обманом похитила у пенсионерки 225 тысяч рублей в Киржаче

Пожилая женщина поверила мошеннице, рассказавшей о необходимости обмена старых денег на новые, и отдала все свои сбережения — 225 тысяч рублей.
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