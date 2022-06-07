"Росгосстрах" лидирует по количеству договоров сельскохозяйственного страхования

С января по апрель этого года "Росгосстрах" заключил более 9,5 тысяч договоров страхования сельскохозяйственных рисков — по этому показателю компания безоговорочный лидер на российском страховом рынке, сообщили ИА AmurMedia в ПАО СК "Росгосстрах".