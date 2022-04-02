В Санкут-Петербурге на базе Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского завершился Чемпионат по волейболу среди постоянного состава

Волейбол в академии более 20 лет считается популярным видом спорта, курсанты, офицеры и гражданский персонал вуза с удовольствием принимают участие в играх и чемпионатах внутреннего и городского форматов.
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