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В Санкут-Петербурге на базе Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского завершился Чемпионат по волейболу среди постоянного состава

В Санкут-Петербурге на базе Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского завершился Чемпионат по волейболу среди постоянного состава

Волейбол в академии более 20 лет считается популярным видом спорта, курсанты, офицеры и гражданский персонал вуза с удовольствием принимают участие в играх и чемпионатах внутреннего и городского форматов.

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