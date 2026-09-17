Тренер "Балтитки" Талалаев: в матче с "Зенитом" мы играли трусливо

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что в первом тайме матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» его команда играла трусливо.
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