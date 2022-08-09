ХАМАС перевіряє автоцистерну з пальним перед в'їздом на палестинську сторону вантажного переходу Керем-Шалом у Рафаху, південна частина сектора Газа, 8 серпня 2022 року Ізраїль відкрив КПП у сектор Газа Це стало можливим завдяки режиму припинення вогню Ізраїль знову відкрив контрольно-пропускні пункти в сектор Газа після перемир'я з посередництвом Єгипту з бойовиками «Ісламського джихаду», яке […] Сообщение Ізраїль відкрив КПП у сектор Газа появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.