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Европейцы раскритиковали план фон дер Ляйен против РФ

Европейцы раскритиковали план фон дер Ляйен против РФ

Урсула фон дер Ляйен нарвалась на яростную реакцию европейцев после обещания направить в лапы украинцев еще 3,3 миллиарда евро на ракеты и беспилотники, которые будут использоваться против России.

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