В «Единой России» рассказали о целях партии на избирательной кампании этого года

МОСКВА, 8 августа, ФедералПресс. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему: «Месяц до выборов: партийная активность и конкуренция», куда были приглашены представители парламентских партий.
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